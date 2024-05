"Me cojoni" e non solo, "rimuovere messaggi pubblicitari volgari dal PStop in centro" • Terzo Binario News

La segnalazione di Rocca (Fdi)

“Nel PStop di via Zanardelli compaiono alcune tazze riportanti delle frasi a dir poco volgari. Forse qualcuno pensava di poter giocare ironicamente con alcune espressioni gergali tipicamente romane, ma purtroppo non hanno nulla a che vedere con la nostra cultura, identità e promozione turistica. A meno che qualcuno in Campidoglio non pensi che questa sia l’immagine di Roma che vogliamo proporre ai turisti”. E’ quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca.

“Se dovessimo assecondare la malsana idea di chi ha voluto mettere in vendita quei prodotti dovremmo dire che “stanno fuori come un balcone”, avvicinandoci al loro linguaggio. Spero che comprendano che certi prodotti devono essere immediatamente rimossi, poiché offendono Roma e rappresentano un danno all’immagine della città. Non so chi sia stato l’ideatore e chi abbia autorizzato tale vendita ma chiedo al sindaco Gualtieri e all’assessore al turismo Onorato di vigilare meglio e di intervenire valutando anche la possibilità di applicare delle sanzioni”.