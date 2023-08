Max Giusti incanta e diverte, partenza sprint per Etruria Eco Festival a Campo di Mare • Terzo Binario News

Due ore piene di risate sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. Un esplosivo Max Giusti inaugura Etruria Eco Festival

Esplosivo, camaleontico, una raffica di battute, una dietro l’altra. Ha coinvolto il pubblico dal primo istante in cui è salito sul palco fino alla fine. Diretto, senza peli sulla lingua, un mix tra attualità, momenti di vita, ricordi d’infanzia, retroscena sulla sua vita da artista e da uomo.

Tanto, tantissimo pubblico ieri a Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, per “A tutto Max”, lo spettacolo di Max Giusti che ha inaugurato l’edizione dell’estate del 2023 di Etruria Eco Festival, la kermesse che da 17anni anima le serate agostane di Cerveteri richiamando di anno in anno migliaia di vacanzieri, villeggianti e cittadini provenienti anche dai Comuni limitrofi.

Chi da Civitavecchia e chi da Manziana, dalla vicina Ladispoli e da Roma, platea sold-out ieri sera per lo spettacolo dell’amato conduttore Tv, imitatore e comico romano. Non sono mancati monologhi, imitazioni e canzoni, interpretate da Giusti accompagnato dalla sua straordinaria band.

Si è confermato essere un vero e proprio animale da palcoscenico Giusti, la sua trentennale carriera dopotutto erano già un biglietto da visita di tutto rispetto: il palco poi ha confermato il tutto.

Era anche tanta l’attesa del pubblico: già mezz’ora prima dello spettacolo, in tantissimi in fila ad attendere l’apertura dei cancelli. Salito sul palco puntuale come un orologio svizzero, poi Giusti ha incantato tirando fuori il meglio di se, offrendo due ore di risate, spensieratezza e libertà.

Etruria Eco Festival prosegue anche nei prossimi giorni con un programma di qualità e vario: venerdì 18 agosto, sarà il turno de “Le Radici nel Cemento”. Sabato 19 agosto serata vintage, tra ricordi, cover di grandi brani del cantautorato italiano e brani nuovi, con Giuliano Palma. Lunedì 21 agosto è il turno del “Genio degli 88 tasti”, sul palco ci sarà Matthew Lee, che unirà all’eleganza del pianoforte l’irrefrenabile “follia” del rock’n roll.

Martedì 22 agosto, è il turno di Nesli mentre mercoledì 23 agosto, chiuderà la kermesse l’Orchestraccia.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del concerto di Nesli che prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. I tagliandi sono acquistabili sulla piattaforma TicketOne, oppure presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro e la sera stessa dello spettacolo.

Chiaramente, Terzobinario sarà presente per raccontarvi i momenti più belli del Festival!