Martedì consiglio comunale a Ladispoli, si vota il bilancio di previsione • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 28/04/2026 ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 28/04/2026 ore 18:30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone la riunione della massima assise civica.
All’ordine del giorno:
SURROGA DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA SUBENTRANTE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.72 DEL 18/12/2017 E SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.57 DEL 22/10/2018 E N.2 DEL 26/01/2023. APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2025 – APPROVAZIONE
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2026/2028 AI SENSI DEL TUEL 267/2000 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
PIANO PARTICOLAREGGIATO PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO-COMMERCIALE E RESIDENZIALE IN VIA AURELIA KM 37,700. ART. 4 L.R. 36/87. ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PIANO AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 2 D.LGS.152/2006.