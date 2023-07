Marietta Tidei (Azione/Italia Viva): "Bene approvazione legge che istituisce il Garante Regionale per la tutela delle persone con disabilità" • Terzo Binario News

“Esprimo particolare soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte del

Consiglio regionale della legge che istituisce il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, dichiara in una nota la capogruppo di Azione/Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

Si tratta di un provvedimento prima di tutto di grande civiltà proposto dall’Assessore Maselli, al quale in tanti, anche dall’opposizione, abbiamo dato il nostro contributo in Commissione Sanità. Viene istituita una

figura che dovrà lavorare per garantire la piena tutela dei diritti delle persone con disabilità, vigilando su tanti aspetti affinché possano avere in maniera concreta la più ampia autonomia anche attraverso una maggiore e integrata partecipazione alla vita collettiva. Si tratta di un passo significativo per la nostra Regione – conclude Tidei – in particolare in un’ottica che dovrà essere sempre più orientata all’inclusione sociale delle persone più fragili e delle loro famiglie”.

