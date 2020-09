Marconi: giovani ladre bloccate dai carabinieri - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato, in due diversi interventi, tre persone con l’accusa di furto aggravato. I carabinieri sono intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 presso un esercizio commerciale in viale Guglielmo Marconi dove due giovani di 16 e 17 anni – entrambe domiciliate presso l’insediamento di via Luigi Candoni e con precedenti specifici, sono state sorprese dall’addetto alla vigilanza mentre tentavano di uscire dal negozio dopo aver occultato in uno zaino diversa merce, dopo averne forzato le placche antitaccheggio.

I militari dell’Arma hanno bloccato le ladre ed hanno recuperato tutta la refurtiva: capi di abbigliamento per bambini e cosmetici per un valore complessivo di 370 euro. Le arrestate sono state portate presso il Centro di Prima Accoglienza minori di via Virginia Agnelli

Sempre i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 36enne romeno, senza occupazione e con precedenti, per il furto di diversi articoli da un negozio di elettronica in viale Trastevere.

L’uomo è entrato nell’attività commerciale e, dopo aver prelevato diversi articoli dagli espositori, li ha occultati in una borsa e ha superato le barriere antitaccheggio facendo scattare l’allarme.

I Carabinieri, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di far perdere le proprie tracce tra i banchi del vicino mercato di Porta Portese. In possesso al ladro, i Carabinieri hanno rinvenuto e recuperato merce per un valore di 300 euro.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.