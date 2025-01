Manutenzione sull’asta fluviale del fiume Marta a Tarquinia, Tosoni: "Completato un altro stralcio" • Terzo Binario News

“Ho il piacere di comunicare che è stato completato un ulteriore stralcio di lavori di manutenzione sull’asta fluviale del fiume Marta.

Si tratta di un intervento programmato dall’Amministrazione regionale, che fa seguito a quelli già realizzati in precedenza e che rientra nel concetto di manutenzione periodica del corso d’acqua.

Un’esigenza che ho sostenuto con forza nel corso degli ultimi anni.

L’operazione, finanziata con i fondi PNRR e portata avanti dalla Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, si è conclusa dopo sei mesi di intenso lavoro. Il tratto interessato, lungo circa cinque chilometri, ha beneficiato di un’azione mirata volta a riportare il fiume a un equilibrio idraulico ed ecologico efficiente. È stato necessario intervenire con la rimozione degli accumuli di detriti, spesso dovuti a essenze legnose intrecciate negli anni dalla corrente, e con il taglio della vegetazione spontanea invasiva, garantendo così un regolare deflusso delle acque.

Questo intervento rappresenta un passo significativo per la mitigazione dei rischi idraulici, ma non possiamo abbassare la guardia. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono evidenti anche sul nostro territorio, e per affrontarli è essenziale una programmazione costante della manutenzione. Solo in questo modo possiamo restituire ai fiumi la loro capacità di deflusso in sicurezza, garantendo al contempo usi compatibili delle golene e degli specchi d’acqua, che possono diventare risorse fondamentali per lo sviluppo delle comunità locali.

La collaborazione tra amministrazioni e cittadini resta cruciale. È solo attraverso una condivisione di intenti e una consapevolezza collettiva sull’importanza di avere fiumi sicuri e fruibili che possiamo ottenere risultati concreti e duraturi. Personalmente, continuerò a impegnarmi affinché ogni intervento necessario sia sollecitato e realizzato, mantenendo alta l’attenzione su questi temi e lavorando per un assetto idraulico e ambientale corretto. Per il Marta, e per tutto il nostro territorio, non ci sono alternative alla cura costante e alla prevenzione”.

Alberto Tosoni Consigliere del Comune di Tarquinia