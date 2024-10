Maltempo a Civitavecchia, due persone bloccate e case allagate • Terzo Binario News

+++ AGIORNAMENTO +++ Crollato un muro a San Gordiano, parcheggione sott’acqua, studenti a casa, tombini saltati e Anas conferma l’Aurelia chiusa, disagi sulla Fl5

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono impegnati su tutto il territorio cittadino e non solo per i numerosi allagamenti e soccorsi a persona rimaste in difficoltà.

Già nella serata di ieri i Vvf hanno soccorso due persone impossibilitate ad uscire dal proprio veicolo, rimasto bloccato al centro della carreggiata allagata di via Aurelia, altezza svincolo autostrada Civitavecchia sud. Al momento stanno smistando più interventi possibile.

Su Civitavecchia la situazione attuale è la seguente: le forti piogge hanno causato l’apertura di una voragine in via Terme di Traiano, la quale risulta quindi solo parzialmente percorribile.

Risulta al momento parzialmente allagato anche l’accesso al parcheggio retrostante la stazione ferroviaria. Si raccomanda di muovere le auto in sosta solo in caso di necessità, dal momento che l’alto livello dell’acqua potrebbe causare lo spegnimento delle vetture e complicare la viabilità in entrata e in uscita dall’area.

I mezzi della Protezione Civile di Civitavecchia e le pattuglie della Polizia Locale stanno monitorando le zone nelle quali si stanno verificando le maggiori criticità. Si segnala anche la temporanea chiusura per allagamento del ponte di accesso al quartiere San Gordiano (altezza Baia dell’Orso).

Si segnalano allagamenti anche all’altezza del Morgan Beach (ex Sun Bay Park Hotel), dove la pioggia ha portato detriti. Si registra inoltre il crollo di un muro che ha interessato parte della carreggiata. La Polizia Locale sta provvedendo alla chiusura del tratto di strada.

I ragazzi sono stati fatti uscire anticipatamente dalle scuole, un muro a San Gordiano è crollato e diversi tombini stradali sono saltati.

Alcune case sono finite sott’acqua con danni ingenti per i proprietari.

Anas fa sapere che “la strada statale 1 “Aurelia” è temporaneamente interdetta al traffico all’altezza del km 66,550 per l’allagamento del piano viabile causato dall’ondata di maltempo che sta interessando la zona.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Intorno alle 11 la circolazione ferroviaria sulla Fl5 è stata sospesa a Civitavecchia per danni causati dal maltempo. Intorno alle 11,40 la circolazione è risultata fortemente rallentata. I treni ad Alta velocità possono registrare ritardi fino a 70 minuti. I convogli Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare, anch’essi, ritardi fino a 70 minuti.