Allagamenti a Santa Marinella, Tidei: "Chiesto ad Anas di risolvere il problema del km 66" • Terzo Binario News

Il forte temporale che si è abbattuto in città fin dalla scorsa notte ha provocato diversi allagamenti e disagi sul territorio comunale.

In queste ore la macchina comunale, con l’ausilio della Polizia Locale, dei volontari della Protezione Civile, del Nucleo Sommozzatori, di operatori della Santa Marinella Servizi, delle ditte incaricate dal Municipio, e supervisionata dal sindaco Pietro Tidei e dall’assessore Andrea Amanati, sta intervenendo in vari punti della città.

In particolare, la statale Aurelia, nel tratto tra via Abbadia e il casello dell’Autostrada Civitavecchia Sud, è rimasto chiuso per molte ore, creando disagi agli automobilisti e ai mezzi di soccorso.

“Abbiamo chiesto immediatamente l’intervento di Anas, a cui compete la gestione e la manutenzione di quel tratto extraurbano della Statale Aurelia- ha spiegato Tidei- Già da tempo abbiamo chiesto di risolvere una volta per tutte il problema di quel tratto, che ad ogni pioggia abbondante crea l’allagamento della via Aurelia, isolando a nord la città. Ci hanno garantito un intervento risolutivo e tempestivo”, ha concluso il Sindaco.

Intorno alle primissime ore del pomeriggio Anas ha comunicato la riapertura alla circolazione dei veicoli della strada a senso unico alternato, per consentire, una volta defluita l’acqua, la rimozione dei detriti e la pulizia del manto stradale.

Altra zona interessate da allagamenti è quella di Perazzeta, dove la viabilità è tornata normale in tarda mattinata. Chiuso anche il passaggio pedonale di Ponton Del Castrato, per motivi di sicurezza.

“Fin dalle prime ore della giornata- ha raccontato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati- è iniziato il lavoro per ripulire strade e marciapiedi dai rami di alberi divelti da pioggia e vento in varie zone. In particolare, si è intervenuti su un pino caduto in via Catone, zona Capolinaro, che ha portato con sé anche un palo della luce. Ringraziamo tutti gli intervenuti, dalla Protezione Civile, al Nucleo Sommozzatori, dalla SMS, agli operai del Comune e non per ultimi la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Ringrazio Anas, nella persona del Geometra Bracciantini, che appena contattata è subito intervenuta con i propri mezzi e personale ”, ha concluso Amanati.

Gli operai delle ditte incaricate dal Comune proseguono negli interventi di pulizia delle vie interessate dagli allagamenti, intervenendo sulla rimozione dei detriti lasciati dall’acqua per ripristinare al più presto la normale circolazione di mezzi e persone.