Malamovida, i Carabinieri intervengono a Trastevere: tre arresti • Terzo Binario News

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle zone della Capitale maggiormente interessate dal fenomeno della cosiddetta “mala-movida”.

Nella scorsa serata, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno attuato un servizio straordinario nello storico quartiere, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio delle attività è di 3 persone arrestate e 7 denunciate.

In piazza Trilussa, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno bloccato un cittadino egiziano di 15 anni che, con un gesto repentino, aveva strappato la collana d’oro a un automobilista fermo al semaforo, tentando poi una fuga vana tra la folla. Il giovane è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.

Contemporaneamente, sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i militari hanno arrestato un 29enne romano sorpreso in via Aurelio Saffi con oltre 37 g di hashish e materiale per il confezionamento. Un terzo arresto è scattato per un cittadino ucraino di 44 anni che, a seguito di una segnalazione per violenza contro una donna, ha opposto resistenza e minacciato i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere con un coltello, prontamente sequestrato.

L’operazione ha portato anche alla denuncia a piede libero di sette persone. Tra queste, un parcheggiatore abusivo sorpreso sul Lungotevere della Farnesina e un cittadino eritreo identificato come autore di un furto grazie alle segnalazioni dei cittadini.

I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno inoltre denunciato un cittadino tunisino sorpreso a spacciare hashish e due connazionali risultati privi di documenti di identificazione.

I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese, insieme ai colleghi di Trastevere, hanno inoltre denunciato un 15enne romano trovato in possesso di circa 19 g di hashish e oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Infine, un cittadino greco è stato denunciato per l’aggressione ai danni della moglie nella struttura dove alloggiavano.

Il massiccio dispositivo messo in campo dai Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere ha permesso di identificare complessivamente 189 persone e sottoporre a controllo 120 veicoli. Oltre ai sequestri di droga e denaro, i militari hanno sanzionato amministrativamente quattro giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale, segnalandoli alla Prefettura di Roma. Anche la sicurezza stradale è stata monitorata con diverse sanzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di oltre 600 euro.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.