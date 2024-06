"Magliana per le Ragazze": il consultorio risponde alle domande • Terzo Binario News

Facilitare la conoscenza del corpo femminile e della sfera intima delle adolescenti e delle giovani donne per una migliore consapevolezza di sé e dei propri diritti, per agevolare il processo di autocoscienza e autodeterminazione, strumenti fondamentali per la prevenzione di comportamenti a rischio nelle prime relazioni intime e sessuali. Tutto questo al centro di “Magliana per le Ragazze”, la nuova iniziativa introdotta dal Consultorio Magliana della Asl Roma 3.

Dopo un primo appuntamento avvenuto a fine maggio, durante il quale medici e assistenti sociali della struttura hanno illustrato alle potenziali utenti lo spirito del progetto, partirà ufficialmente giovedì 27 giugno con un ciclo di incontri tematici, rivolti alle ragazze dai 14 ai 24 anni. ‘Magliana per le Ragazze’ si svolgerà ogni ultimo giovedì del mese fino ad ottobre. Potranno accedervi anche le ragazze seguite da altri consultori della Asl Roma 3, coloro che frequentano le scuole del territorio o chiunque già frequenti Spazio Giovani (il servizio attivo in ogni consultorio del territorio con giornate ed orari dedicati alle adolescenti e alle giovani donne, tra 14 e 24 anni, senza la necessità di essere accompagnate da un adulto e senza bisogno di prendere un appuntamento). Il consultorio Magliana si trova in Via Vaiano 53 a Roma, ed è una degli 11 Centri presenti sul territorio della Asl.

“Ogni incontro avrà una durata di circa due ore, gli argomenti saranno calibrati per fasce di età e in base alle esigenze delle utenti. Il progetto nasce dalla percezione di un bisogno di salute da parte di chi lavora all’interno del nostro consultorio e ascolta le ragazze che accedono abitualmente. Insomma, una sorta di richiesta informale che si è trasformata in un’iniziativa concreta”, spiega Francesco Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

Gli incontri saranno condotti in una prima fase sperimentale da una équipe formata da un’Ostetrica, la dott.ssa Antonietta Fabbiano, dall’assistente sociale e da altre figure professionali.

“Sensibilizzazione, prevenzione e cura sono le principali linee sulle quali si muove il nostro consultorio. Con questo progetto abbiamo voluto dare vita a momenti aperti alle giovani donne per riflettere e approfondire tutte insieme le tematiche legate alla salute femminile. Non saremo noi a scegliere i temi, saranno le richieste e le esigenze avanzate dalle ragazze a diventare oggetto di ogni singolo incontro. Allo stesso tempo non abbiamo creato dei gruppi fissi, ma lasciato alle utenti la libertà di scegliere quando e con chi confrontarsi. ‘Magliana per le ragazze’ vuole rappresentare un ulteriore spazio di ascolto che va ad integrarsi con le attività già erogate dal servizio della Asl Roma 3.

Oltre all’ accoglienza e all’attenzione per la persona, i Consultori sono presidi territoriali che offrono sostegno sanitario e psicosociale al singolo, a coppie e famiglie con particolare riguardo non solo alla prevenzione, ma anche alla consapevolezza della cura della propria salute”, aggiunge Antonietta Fabbiano, ostetrica del Consultorio Magliana e della Asl Roma 3.