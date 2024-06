Vandalizzato il monumento a Giacomo Matteotti: la procura indaga per apologia di fascismo • Terzo Binario News

Il fascicolo aperto anche per vilipendio; indagini coordinate dal procuratore Francesco Menditto e affidate ai carabinieri della Compagnia di Bracciano

La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per apologia di fascismo e vilipendio in relazione allo sfregio al monumento situato in via Flaminia e dedicato a Giacomo Matteotti, deputato socialista rapito e ucciso dagli squadristi il 10 giugno del 1924. L’altra mattina, infatti, la polizia municipale di Riano ha accertato che ignoti, presumibilmente nella notte, avevano deturpato l’opera commemorativa, apponendo – con una bomboletta spray di colore nero – la scritta “W fascio” e altri segni.

Il vilipendio, viene spiegato in una nota, è avvenuto a distanza di pochi giorni dalla cerimonia pubblica del 10 giugno 2024, nel corso della quale è stato celebrato dalle istituzioni il centenario della morte di Matteotti, con la deposizione di una corona di fiori, anch’essa deturpata, adagiata per conto del signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Immediatamente sono state affidate le indagini, coordinate dal procuratore Francesco Menditto, ai carabinieri della Compagnia di Bracciano.