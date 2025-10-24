Maggiori tutele e più diritti per i lavoratori: in Multiservizi siglato il contratto integrativo per il personale delle Farmacie comunali • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Una firma importante che porta ad una tutela ed una valorizzazione del personale delle Farmacie comunali della nostra città”

“Apprendo con estrema soddisfazione della sottoscrizione dell’accordo raggiunto tra la Multiservizi Caerite, i segretari della UGL Terziario e l’RSA delle Farmacie comunali di Cerveteri, del contratto integrativo aziendale: un riconoscimento importante per i tanti lavoratori delle nostre sei farmacie comunali, che punta a tutelare il loro impegno ma anche a premiarlo. Una firma importante, che giunge dopo una serie di incontri tra le parti e a seguito dei quali ringrazio la Dottoressa Ilaria Sterpa, attuale Amministratore unico pro-tempore della nostra Municipalizzata, e tutti gli intervenuti. Il compito di Multiservizi non è solamente garantire alla città una serie di servizi, ma è anche garantire tutele e diritti ai propri lavoratori: questo accordo va proprio in questa direzione”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Le Dottoresse, le Farmaciste e tutto il personale delle nostre sei farmacie comunali, unica e reale forma di entrate della nostra Multiservizi Caerite, svolgono un lavoro fondamentale per Cerveteri e per la cittadinanza – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con la loro professionalità, competenza e disponibilità rappresentano un punto di riferimento per migliaia di cittadini. Un accordo, quello siglato in data odierna, che punta a premiarli non soltanto da un punto di vista economico, ma vuole valorizzare la loro professionalità e le ambizioni di crescita. Oltre a migliorare il percorso formativo dei farmacisti infatti, sono state introdotte tutele sulla natalità e sulle malattie croniche, invalidanti ed oncologiche migliorando quanto già previsto dal CCNL Assofarm. In ultimo, ma non per importanza, la creazione di un organismo interno composto dai lavoratori, per monitorare il rispetto e la tutela dei diritti e della dignità personale di ognuno di loro”.

“Colgo l’occasione – conclude il Sindaco – per ringraziare oltre alla Dottoressa Ilaria Sterpa, che in questa fase estremamente delicata sta svolgendo il ruolo di Amministratore Unico pro-tempore in maniera egregia, con professionalità e dedizione, i segretari della UGL Terziario Simone Marazziti, Cristiano Bonelli ed Emiliano Mancini e le RSA Aziendali le Dottoresse Arianna Brina e Rita Panizza per il lavoro svolto in fase di contrattazione. Allo stesso tempo, a tutto il personale delle farmacie, il mio augurio di buon lavoro certa che continueranno a rappresentare un importante punto di forza per la nostra Municipalizzata”.

Commenta l’accordo raggiunto tra le parti anche Alessandro Gazzella, Assessore ai Rapporti con la Partecipata oltre che Assessore al Personale del Comune di Cerveteri: “Quando si giunge ad un accordo tra azienda e lavoratori è sempre una notizia positiva per la città e per il funzionamento dell’intera macchina aziendale. Plaudo dunque al lavoro svolto in questi mesi dall’Amministratrice Unica pro tempore Ilaria Sterpa che ha condotto le trattative: quando leggiamo note ufficiali da parte di sigle sindacali e di dipendenti che accolgono con soddisfazione la sottoscrizione di un accordo che riguarda proprio il personale non possiamo che essere soddisfatti. A tutti, il mio più sincero augurio di un ottimo e proficuo lavoro: come Assessore ai Rapporti con la Partecipata, sarò sempre a loro completa disposizione per ogni evenienza”.