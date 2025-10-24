Domenica notte torna l'ora solare: lancette indietro di 60 minuti • Terzo Binario News

Si dorme un’ora in più ma farà buio prima, quella legale tornerà il 29 marzo 2026

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l’ora solare. Il cambio dell’ora avverrà alle 3 di domenica, quando l’orologio dovrà tornare alle 2. Gli smartphone e i dispositivi digitali solitamente si adeguano da soli, mentre bisogna ricordarsi di cambiare l’orario ai dispositivi analogici.

Dunque da questo fine settimana in poi farà buio un’ora prima, mentre ci sarà un’ora in più di luce la mattina presto, e questo passaggio crea diverso disaccordo tra chi vorrebbe che il cambio dell’ora fosse abolito e chi invece ne sostiene la necessità. Di solito c’è però una conseguenza che mette d’accordo tutti: domenica si dorme un’ora in più.

L’ora solare è in vigore dall’ultimo fine settimana di ottobre fino all’ultimo di marzo, quando torna l’ora legale e l’orario va in avanti di un’ora: il prossimo anno avverrà nella notte tra il 28 e il 29 marzo.