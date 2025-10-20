M5S Cerveteri: "Incuria a Valcanneto,  Cerenova e Campo di Mare" • Terzo Binario News

“Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, condivide e fa proprie le preoccupazioni espresse dai consiglieri di “Città Futura – Anno Zero” del comune di Cerveteri, riguardanti le gravi criticità relative alle infrastrutture territoriali, con particolare riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria che presenta gravi carenze.

La situazione è particolarmente evidente nelle frazioni di Valcanneto, Cerenova e Campo di Mare, dove si registrano cantieri fermi, strade dissestate, marciapiedi inagibili e una generale incuria nel lasciare che erbe infestanti invadano sede stradali e piste ciclabili mai manutenute.

Tali condizioni non compromettono solo il decoro urbano, ma rappresentano un serio rischio per la sicurezza stradale di residenti, pedoni e automobilisti.

Da tempo i cittadini chiedono interventi concreti e pianificati, ma l’amministrazione continua a mostrare inerzia e scarsa attenzione verso le esigenze delle periferie.

Il Movimento 5 Stelle richiede quindi un urgente piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza, che coinvolga tutte le frazioni del territorio comunale, con particolare attenzione ai siti sopra indicati, da troppo tempo lasciate nel dimenticatoio”.

Gruppo Territoriale M5S Cerveteri

Il Rappresentante

Attilio Di Maio