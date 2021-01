Luci led sul Gra all'altezza di Bufalotta - Terzo Binario News

Continua l’attività di ripristino degli impianti tecnologici, avviata da Anas sul Grande Raccordo Anulare a seguito del furto dei cavi.

A partire da questa sera, 21 gennaio, sarà messo in funzione il nuovo impianto di illuminazione sulla complanare dell’uscita “Bufalotta” sul Grande Raccordo Anulare sia in carreggiata esterna che interna, all’altezza del km 22.

I lavori, hanno riguardato il completo rifacimento delle linee elettriche, con cavi in alluminio – materiale con analoghe prestazioni rispetto al rame ma meno appetibile sul mercato – e l`impiego di tecnologie e sistemi antifurto/antieffrazione.

Sono stati installati nuovi corpi illuminanti Led di ultima generazione che comportano un risparmio energetico di circa il 50% e, tramite un sistema di telecontrollo, il flusso luminoso di ciascun singolo elemento può essere regolato in funzione delle condizioni ambientali.

Per contenere i disagi al traffico, i lavori si sono svolti prevalentemente in orario notturno per un costo complessivo di circa 900.000 euro.

