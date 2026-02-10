“LoveArt” a Cerveteri: a San Valentino l’amore si celebra con arte, musica e una grande mostra in Sala Ruspoli • Terzo Binario News

Organizzatrice della rassegna, Luisana “Lulù” Leone: con lei oltre trenta artisti. Vernissage sabato 14 febbraio alle ore 18:00 con la musica del “Mezzo Forte Clarinet Quartet”

Una festa dedicata all’arte, alla scultura, alla fantasia, ai sogni, al piacere di condividere momenti personali, all’amore. Dopo il successo dello scorso anno, a San Valentino a Cerveteri torna ‘LoveArt’, la rassegna ideata e organizzata da Luisana “Lulù” Leone all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria e che coinvolgerà oltre 30artisti.

Vernissage fissato per sabato 14 febbraio alle ore 18:00, con la musica del “Mezzo Forte Clarinet Quartet”, raffinato quartetto di musicisti, che si esibiranno con brani celebri in tutto il mondo.

La mostra sarà visitabile fino alle ore 21:00 e poi il giorno seguente, domenica 15 febbraio, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, con altri momenti musicali e di intrattenimento. L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.

“Un’idea quella di ‘LoveArt’ nata lo scorso anno, per proporre qualcosa di unico ed innovativo, per celebrare l’amore con il linguaggio universale dell’arte in tutte le sue forme e che considerato il successo ottenuto sono felice di poter nuovamente organizzare e riproporre nei bellissimi locali di Sala Ruspoli – ha dichiarato Luisana “Lulù” Leone, curatrice della mostra – così come accaduto in altre circostanze, tantissimi gli artisti che parteciperanno: amici storici con i quali già ho avuto modo di collaborare ma anche tanti volti nuovi. Non mancheranno poi chiaramente momenti musicali: il primo, quello del vernissage, con il meraviglioso quartetto di clarinetti del ‘Mezzo Forte Clarinet Quartet’, con Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio, e poi le esibizioni nella giornata di domenica di Antonio Constantino al sax la mattina e di Charlie Road Dj nel pomeriggio”.

Esporranno le loro opere Albertism, Vicky Angelucci, Stefano Bove (Zhew), Claudio Casani, Francesca Colaciello, Giorgio Consoli, Alessandra Contaldo, Clara Di Curzio, Marco Di Francesco, Ernesto Emili, Er Kaimano, Marco Fanfoni, Federica Fedele, Marco Feole, Giuliano Gentile, Daniele “Giaco” Giacomozzi, Luca Girolami, Iris Grassi, Zara Kiafar, Jonathan L’Epèe Urbani, Alessia Mazzarella, Giulia Mosca, Roberto Paolini, Fabio Papi, Antonella Pirozzi, Riccardo Reginella, Marian Rodriguez Vigil, Loredana Sala, Leonardo Scorza (Leos), Venusya, Letizia Verticelli, Antonio Vico, Vitale e chiaramente la stessa Luisana “Lulù” Leone.

“Come sempre – conclude Luisana – sarà una festa, un momento di amicizia e unione. Vi aspetto in tanti per condividere insieme un weekend di arte, spettacolo e tanto amore: lo stesso amore che io, insieme a tutti questi grandissimi artisti, ogni giorno mettiamo nelle nostre opere e negli eventi che proponiamo. Ci vediamo in Sala Ruspoli!”.

La mostra “LoveArt” è patrocinata dal Comune di Cerveteri, Assessorato alla Cultura.