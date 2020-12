L'opposizione di Ladispoli torna (quasi tutta) al consiglio in presenza - Terzo Binario News

A rimanere fuori la componente grillina

Dopo i consigli comunali in presenza in cui l’opposizione ha disertato, oggi la minoranza dovrebbe tornare a presenziare in assise con la seduta prevista per stasera.

Sicuramente sarà presente Eugenio Trani per il movimento civico Ladispoli Città (mentre Concetta Palermo dovrebbe essere assente ma giustificata), così come la componente Pd e Giuseppe Loddo di Si Può Fare.

Il dubbio rimane sul Movimento 5 Stelle e la scelta per la quale opteranno i grillini. Ma è quasi sicuro che continueranno a disertare.