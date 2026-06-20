Lni Civitavecchia Master vice campione d'Italia nei Catamarani Dart • Terzo Binario News

Prestazione di grande valore per la vela sportiva della Lega Navale di Civitavecchia. L’equipaggio master composto da Renato Proli e Carlo Fabiani ha conquistato il prestigioso titolo di vicecampione italiano nella classe Catamarani Dart 18, confermandosi tra i protagonisti assoluti della vela nazionale.

Il duo civitavecchiese ha ceduto il passo soltanto ai fratelli Andrea e Marco Tramutola dell’Assonautica di Tarquinia, velisti di altissimo livello e già due volte campioni del mondo, rendendo ancora più significativo il risultato ottenuto dagli atleti della Lega Navale.

Nel corso del campionato sono state disputate nove prove, caratterizzate da condizioni meteo molto variabili: dal vento sostenuto alle brezze leggere, fino a continui cambi di direzione che hanno messo a dura prova preparazione tecnica, strategia e resistenza fisica degli equipaggi. In questo contesto altamente competitivo, Proli e Fabiani hanno saputo far valere l’esperienza maturata in anni di attività agonistica, ottenendo piazzamenti costanti e di alto livello che hanno consentito loro di mantenere saldamente una posizione sul podio fino alla conclusione della manifestazione.

Il risultato assume un valore ancora maggiore considerando la categoria master, dove esperienza, affiatamento e capacità di interpretare le diverse condizioni di regata rappresentano fattori determinanti. La medaglia d’argento tricolore premia dunque non solo la prestazione sportiva, ma anche la continuità e la passione con cui i due atleti rappresentano la Lega Navale di Civitavecchia.

Molto apprezzata anche l’organizzazione del Circolo Velico di Volano, che oltre all’aspetto sportivo ha saputo creare un clima di grande convivialità, animando le serate con momenti di incontro, rinfreschi e musica dal vivo.

Archiviato questo importante successo, lo sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento internazionale: i Campionati del Mondo di Carnac, in Francia, dove è prevista la partecipazione di cinque equipaggi italiani. Per Proli e Fabiani sarà un’ulteriore occasione per portare in alto i colori della Lega Navale di Civitavecchia e confermare il valore della vela master italiana sui campi di regata internazionali.