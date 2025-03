Incendio ai Colli Portuensi, salvata dalle fiamme dai poliziotti la cagnolina Mollichetta riaffidata dagli agenti alla sua nuova mamma • Terzo Binario News

Il suo nome è Molly, ma la sua anziana mamma, tristemente deceduta qualche giorno fa, la chiamava vezzosamente “Mollichetta”.

Erano da poco passate le 13.00 del 6 marzo scorso quando gli agenti del XI Distretto San Paolo sono intervenuti in via di colli Portuensi per la segnalazione di un incendio.

Quando sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti un palazzo avvolto da una nube di fumo.

Di fronte a loro, rifugiatesi su un balcone, alcune persone chiedevano disperatamente aiuto.

I minuti immediatamente successivi sono stati concitati.

Gli agenti si sono precipitati all’ultimo piano, dove le fiamme avevano incominciato a propagarsi, ma il fumo aveva già annebbiato l’intero ambiente e l’appartamento da cui l’incendio era divampato era rimasto di fatto inaccessibile fino all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Nel frattempo, i poliziotti non avevano perso tempo. Dopo aver evacuato il piano di sotto, erano scesi in strada per “armarsi” di asciugamani imbevuti d’acqua.

Coperti da quelle protezioni improvvisate per gli occhi e le vie respiratorie, erano poi risaliti sopra per mettere in salvo le altre persone in pericolo. Tra queste, c’era anche una coppia di anziani, miracolosamente strappata dalle fiamme prima di un tragico epilogo.

Quando le fiamme erano ormai spente, nonostante la nuvola di fumo avvolgesse completamente l’appartamento da cui l’incendio era divampato, udendo delle grida di aiuto, i poliziotti si erano precipitati ad arrampicarsi sulle scale di emergenza.

Dopo poco, tra le loro braccia, era apparsa sana e salva la signora che poco prima urlava chiedendo soccorso. Nella camera da letto, invece, veniva trovato il corpo carbonizzato di un’anziana.

Immobile accanto a lei c’era Mollichina, la fidata amica a quattro zampe che non aveva abbandonato la padrona fino all’ultimo respiro, noncurante delle fiamme che avevano ormai circondato la casa.

Gli agenti l’avevano portata al sicuro, lontano dalle macerie. Grazie alle loro attenzioni ed alle coccole di tutti i condomini scesi in strada, la dolce cagnoletta era così riuscita a superare quel momento di profonda solitudine.

Oggi, gli stessi poliziotti sono andati a trovarla per sincerarsi che stesse bene.

Mollichetta ora ha una nuova casa e una nuova mamma, la stessa signora che è stata tratta in salvo dai poliziotti e che, assunta come badante dall’anziana, è rimasta al suo fianco fino all’ultimo momento. Mollichetta non riuscirà a dimenticare facilmente quella dolorosa perdita ma, nonostante tutto, ha trovato un nuovo porto sicuro nella donna, che ha deciso di adottarla e di prenderla con sé.