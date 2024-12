Linea 33 fra Cerveteri e Palidoro, il CdZ Valcanneto scrive ai comuni • Terzo Binario News

“Con riferimento alle nuove modalità del tpl che vedrebbe la soppressione dal 1 gennaio 2025 della linea 33 che collega Valcanneto con la stazione ferroviaria di Torrimpietra-Palidoro, dopo aver sollecitato per le vie brevi le istituzioni competenti e richiesto l’intervento anche del Comune di Cerveteri, per mantenere il servizio utilissimo per i cittadini di Valcanneto, ecco la richiesta formale inviata ai responsabili del comune di Ladispoli (comune capofila).

Invitiamo i cittadini a formulare analoga richiesta ai responsabili del comune di Ladispoli indicati nella nota, per evitare la soppressione del servizio”.

Comitato di Zona Valcanneto