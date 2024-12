“Dal libro al presepe”, la Ladispoli 1 porta la scenografia natalizia in mostra a Civitavecchia • Terzo Binario News

Alcune classi dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 hanno partecipato al progetto “Dal libro al presepe”, un’iniziativa che ha permesso agli alunni di esprimere la loro creatività e di approfondire il valore del Natale attraverso la realizzazione di presepi. Guidati dalle loro insegnanti, gli studenti hanno utilizzato tecniche diverse e materiali di vario genere per costruire opere uniche e originali.

Il laboratorio ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione e dell’aiuto reciproco, privilegiando il lavoro di gruppo per stimolare lo spirito cooperativo tra gli alunni. Ogni presepe racconta non solo la tradizione natalizia, ma anche l’impegno condiviso e la capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune.

Tra i presepi realizzati, quello della classe 2L del plesso Rodari si è distinto per creatività e cura dei dettagli, al concorso per presepi scolastici indetto dalla Regione Lazio. Per questo motivo, l’opera è stata scelta dalla scuola per essere esposta alla mostra dei presepi nella Rocca Medievale del porto di Civitavecchia, che si terrà dal 14 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025.

Questo progetto non solo ha valorizzato le capacità artistiche degli studenti, ma ha anche promosso valori fondamentali come la collaborazione, la solidarietà e il rispetto delle tradizioni, confermando l’impegno dell’I.C. Ladispoli 1 nel formare cittadini consapevoli e attenti alla cultura e al territorio.

L’esposizione del presepe alla mostra di Civitavecchia rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica, sottolineando il valore dell’impegno e della creatività degli studenti e dei docenti coinvolti nel progetto.