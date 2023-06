"Le Donne e il Lavoro", domani convegno alla Sala Ruspoli di Cerveteri • Terzo Binario News

L’associazione culturale “DONNA” di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano effettua un incontro culturale intitolato “Le Donne e il Lavoro” il 29 giugno dalle ore 17 alle 20 a Cerveteri presso la Sala Ruspoli, con le donne del Comune di Cerveteri e del comprensorio nonché con tutti coloro che vorranno partecipare.

“Effettueremo la presentazione del nostro Statuto associativo e parlaremo di una nota tematica che ancor’oggi è presente per le donne ossia la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro, argomento presente appunto nel nostro Statuto dell’Associazione Culturale “DONNA” – spiegano -. Troveremo insieme la possibilità di apportare ove sia possibile un’adeguata prevenzione relazionando all’avvenute esperienze ed ove possibile trovare delle possibili soluzioni insieme. All’interno di detto evento abbiamo invitato a partecipare anche alcune artiste di vario settore culturale. Ringraziamo il Comune di Cerveteri di aver dato la possibilità all’Associazione Culturale “DONNA” di poter effettuare l’evento culturale alla sala in Piazza Santa Maria n.12 a Cerveteri e nel contempo comunichiamo che laddove ci fossero artisti che vogliono partecipare gratuitamente a codesto evento basta portare con sé una sua creazione, ed ove verranno fatte fotografie per immortalare questo lieto evento culturale sempre unico tra i tanti che saranno effettuati in quest’estate”.

“In questo evento culturale al Convegno intitolato “le Donne e il lavoro” invitiamo il Sindaco di Cerveteri ed il Delegato all’Arte del Comune di Cerveteri e tra gli artisti presenti partecipano la nota ANNA TONELLI, STEFANO CALTAGIRONE, STELLA BANDIRALI, ENNIO TIRABASSI e il Maestro FAUSTO CALTAGIRONE. Invitiate a partecipare ci sono alcune Delegate interne dell’Associazione Culturale “DONNA” tra cui: alla Famiglia Sig.ra Bruna Di Berardino: al Lavoro dei Vigili del Fuoco la Sig.ra Paola Laconi; agli Eventi Musicali il Maestro Fausto Caltagirone; alla zona di Via Palo Laziale di Ladispoli la Sig.ra Maria Teresa Giordano; agli Anziani la Sig.ra Matilde Biondi con il supporto e l’aiuto della Presidente Maria Teresa Corrao”.

Saranno consegnati gli Attestati di Partecipazione agli artisti presenti.

Seguira’ un buffet offerto dall’Associazione Culturale “DONNA”.