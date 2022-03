Lavori al Pincio, Magliani fa il punto - Terzo Binario News

Lavori sull’area del Pincio in vista della primavera. La zona di piazzale Guglielmotti è oggetto di numerosi cantieri, sul cui stato di avanzamento lavori ha fatto il punto della situazione il Vicesindaco, Manuel Magliani.

“L’intervento più complesso è senz’altro quello al tetto della palestra scolastica, che ha comportato il montaggio di una gru da parte della ditta esecutrice. Per tale ragione, è stata occupata una parte del campo da basket, che tornerà comunque pienamente fruibile a fine lavorazioni”, ha spiegato il Vicesindaco.

“I lavori sono in corso anche all’attiguo parco protetto per bambini, che riaprirà quindi dopo un periodo di chiusura. L’intervento rimetterà a norma l’area, con l’installazione di nuovi giochi.

Opera di restyling già avvenuta infine nell’area aperta del Pincio, dove sono state montate nuove altalene e panchine per consentire una maggiore fruizione del parco alle famiglie, in considerazione della maggiore frequentazione prevista con l’arrivo della primavera. Ringrazio l’ufficio per avere risolto la problematica che aveva temporaneamente portato alla sospensione dei lavori oltre che per tutta l’attività svolta”, conclude Magliani.