L'assessore Ridolfi apre sul campo di Borgo San Martino - Terzo Binario News

Sul campo sportivo dell’ Asd Nuovo Borgo San Martino arrivano le prime buone notizie.

L’assessore alle attività produttive del comune di Cerveteri Luciano Ridolfi è pronto a un dialogo con la dirigenza e intende farlo in tempi brevi.

L’area in cui potrebbe sorgere l’impianto è al centro della frazione, nel terreno in cui vi era già un campo da calcio, oggi in stato di abbandono la cui proprietà è dell’Arsial.

<< Siamo pronti ad incontrarci con la società, il loro appello l’ho accolto con grande attenzione e soddisfazione – ha detto Ridolfi- tra l’altro essendo nato a Borgo San Martino so che valore può avere per l’intera comunità la realizzazione di una struttura di calcio .

Pertanto da parte nostra c’è la massima attenzione e mi auguro di trovare un punto d’incontro con la società del Borgo San Martino che bene sta facendo e farà nei prossimi anni.

Hanno le idee chiare e come giusto che sia hanno bisogno di un impianto per crescere. Per il Borgo avere un campo da calcio ed iniziare a far praticare questo sport ai bambini , credo che sia il punto d’inizio.

La gente di Borgo San Martino merita tanto per l’amore e la passione che ci mette per il suo territorio. Insieme possiamo arrivare a raggiungere questo obiettivo importante>>.