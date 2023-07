L'assessore regionale Righini dalle aziende agrivinicole di Cerveteri • Terzo Binario News

Evento organizzato dalla consigliera comunale Anna Lisa Belardinelli

Ieri pomeriggio, nel Castello di Ceri, le aziende agricole e vinicole del territorio hanno incontrato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’evento organizzato dal consigliere comunale Anna Lisa Belardinelli ha avuto un grande successo ed ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio cerite.

Un incontro proficuo e molto interessante in cui le aziende hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con l’Assessore regionale su varie tematiche e problematiche legate al mondo dell’agricoltura, della promozione del territorio e del turismo enogastronomico.

L’Assessore regionale ha illustrato anche un interessante provvedimento legislativo che sarà approvato in autunno dalla Regione Lazio, prendendo l’impegno di tornare a Cerveteri per presentarlo.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri, Riccardo Ferri, il consiglieri comunali Luca Piergentili e Alessandro Fondate che hanno anche preso parte all’organizzazione e il consigliere Gianluca Paolacci.

L’Avv. Emanuele Badini Presidente della Cantina Sociale Cerveteri, Giuliana Mariani Portavoce dell’Associazione 3.0 e Francesca Toto Presidente della DMO Borghi Etruschi

E Marina Morelli Presidente dell’Associazione La Strada del Vino, Luca Travagliati per l’Associazione Cerveteri Olio Evo.

Tante le aziende presenti anche con i loro prodotti:

Tenuta Tre Cancelli, Onorati, Ferri, Casale Sasso, Cutini Frantoio, Gli Olivi di Cerveteri, La lavanda Dell’Angelo, il Fuco e l’operaio, Apicoltura Papi, Rosmarina, Pithos Ancient Reproductions, il Giardino degli Etruschi, Agriturismo i Cardinali, il Giardino dei Flinstones, La mia Pasta, Az. Agricola Rossi Silvia.

L’incontro si è concluso con un piccolo aperitivo preparato rigorosamente con vini e prodotti locali.

” La valorizzazione e la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze era un punto cardine del mio programma elettorale che cerco di portare avanti anche stando all’opposizione – commenta Anna Lisa Belardinelli – L’incontro di ieri – prosegue – è stato molto apprezzato dalle aziende e ringrazio ancora l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, per aver accolto il mio invito e per avermi dato la sua disponibilità per successive iniziative di questo tipo. Ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno onorato della loro presenza.”