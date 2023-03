“L’Arte di Donare”, a Sala Ruspoli una mostra di beneficienza per gli amici animali • Terzo Binario News

A curare l’iniziativa, l’artista di Cerveteri Barbara Murgia

Arte e beneficenza domenica 2 aprile nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri. L’artista Barbara Murgia organizza l’evento “L’Arte di Donare”, esposizione di quadri e opere pittoriche che al termine della giornata saranno messi all’asta per raccogliere fondi a sostegno di due importantissime realtà di volontariato animalista del territorio: Amore Randagio e S.O.S. Cuccioli.

La giovane artista di Cerveteri esporrà in Sala Ruspoli le proprie opere insieme a quelle dell’artista scomparso Angelo Camerino, per una causa davvero nobile, ovvero quella del mondo del volontariato animalista. A partire dalle ore 09:00 sarà possibile visitare la mostra in maniera totalmente gratuita e poi alle ore 17:00 ci sarà un’asta i cui proventi saranno devoluti a due associazioni del nostro territorio che per gli animali svolgono un lavoro davvero importantissimo. Al termine dell’asta un piccolo buffet per i partecipanti.

L’invito a tutta la cittadinanza è quello di passare a trovare Barbara e di dare sostegno a questa iniziativa davvero lodevole.

Per informazioni ulteriori sull’iniziativa, si può contattare il numero 3337635363