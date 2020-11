Landi: "Troppi cinghiali a Tolfa, la Regione dilati la stagione di caccia" - Terzo Binario News

Il Sindaco di Tolfa Luigi Landi ha inviato una richiesta al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per chiedere supporto relativamente alla problematica dei cinghiali.

Dagli ingenti danni alle attività agricole e zootecniche, alle numerose segnalazioni di incidenti stradali con conseguenze per la salute e la sicurezza dei cittadini: il Sindaco nella missiva rappresenta l’esigenza di provvedimenti immediati per far fronte al consistente aumento numerico degli animali selvatici, che sempre più spesso arrivano anche a presidiare il centro urbano.

“Chiediamo – spiega Landi – un ampliamento del periodo di caccia, oltre ad un’incentivazione del prelievo di selezione e l’attivazione del prelievo di selezione nelle aziende faunistico venatorie.

E’ importante attivarsi subito onde evitare ulteriori danni che centinaia di cinghiali stanno producendo al nostro territorio a causa dell’esponenziale crescita numerica. Spero che la Regione Lazio intervenga immediatamente prima che questo problema diventi ingestibile”.