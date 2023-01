"Lampeggianti finiti a bordo strada sull'Aurelia a Santa Marinella" • Terzo Binario News

Segnalazione di un cittadino per un problema di pericolo che sulla curva non viene segnalato

“La situazione mette a rischio la vita di molti cittadini considerando che non esiste nessun segnale luminescente (uno addirittura abbattuto è rotto a fianco del marciapiede come da foto e mai ripristinato) che indica il rallentamento e i lampeggianti della curva sono fuori uso e inoltre i lampioni sono spenti”.

La segnalazione riguarda il km 58 della via Aurelia a Santa Marinella, in prossimità di una curva che così com’è non è segnalata, rendendosi molto pericolosa.

“Un rischio come dicono i cittadini grave in quanto le auto sfrecciano a velocità sostenuta, senza rispettare il limite di 50 km orari.

Sono state inviate mail, pec, ai responsabili del comune ma senza nessuna risposta.

Alcune settimane si è verificato un brutto incidente dove ha perso la vita il sig Mei in via Rucellai le cui cause sono tutte ancora da accertare) gli abitanti non vorrebbero trovarsi a piangere qualcun altro.

La brutta situazione viene denunciata dai cittadini della zona ovvero via Botticelli, via Leonardo Da Vinci e via Buonarroti che vivono ogni giorno il pericolo nell’immettersi sull’Aurelia “.

Lettera Firmata

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it