Laika, Birba e Nerigno: tre dolci cani che aspettano famiglie che li amino per sempre • Terzo Binario News

Sono LAIKA tipo labrador nata 2.8.2017. Sono bellissima, di taglia grande, buona con le persone. Foto titolo.

Sono rimasta sola, speravo di trovare presto una nuova famiglia con cui dividere la vita ma la sto ancora aspettando.

BIRBA, dolce volpinetta fulva è nata 1.10.2018. E’ di taglia piccola, buona inizialmente timida. Eccola

NERIGNO pit bull è nato in giugno 2017. Sono già 6 anni di prigionia e il nostro NERIGNO ha la triste prospettiva di trascorrerne molti altri, come succede a tanti cani della sua razza.

E’ di taglia media, è adatto a persone con esperienza, consapevoli, che abbiano tempo da dedicargli per permettergli di sfogare la sua energia. NO altri animali.

NERIGNO, COME PURE LAIKA E BIRNA, E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Ma è meglio andare a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto



Codice Fiscale: 97441440159