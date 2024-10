Ladispoli si prepara per Halloween • Terzo Binario News

A Ladispoli tutto pronto per Halloween con la sfilata zombie, tanta musica e divertimento. Giovedì 31 ottobre viale Italia e Piazza Rossellini si trasformeranno per ospitare la festa più paurosa dell’anno che coinvolgerà grandi e piccini.

“L’appuntamento – ha commentato l’assessore al turismo Marco Porro – è per giovedì 31 ottobre alle 16:30 in viale Italia, nell’ultimo tratto di fronte la stazione di Ladispoli, tra Piazzale Roma e via Bari. Invitiamo a partecipare tutte le scuole materne, elementari e medie, tutte le associazioni, le scuole di ballo e tutti coloro che avranno voglia di divertirsi. Ovviamente la regola per partecipare alla festa è solo una: travestirsi da zombie”.

L’Associazione Regia Eventi, organizzatrice della sfilata, accompagnerà i partecipanti con il proprio corpo di animazione e il PartyBus a due piani con console integrata. Al mixer DJ Sept Francesco Ciampa che suonerà la colonna sonora della nostra Zombie Walk. Ovviamente parlando di una passeggiata zombie, quale meglio sottofondo di “Thriller” del Re del Pop per accompagnare i nostri piccoli e grandi “morti viventi” fino a piazza Rossellini.

A guidare la sfilata l’immortale Michael Jackson , impersonato dal performer romano Emi Jackson entrato nelle nostre case grazie a numerosi programmi televisivi, che sulle note di Thriller guiderà i partecipanti in un flash mob sulle note di una delle canzoni più famose al mondo.

Al termine della sfilata in piazza Rossellini, il PartyBus prenderà posizione e, dopo un po’ di buona musica, il palcoscenico sarà tutto di Marco Idol che interpreterà i pezzi più dance dell’eclettico Achille Lauro. I “nostri” Achille Lauro e Michael Jackson, dopo l’esibizione saranno a disposizione di chiunque volesse una foto ricordo, mentre la musica di DJ Sept continuerà fino alle ore 21:00.

“Invitiamo – ha concluso Porro – tutti i commercianti del centro a mascherarsi facendo scorta di caramelle e dolcetti per i più piccoli. Un’occasione per godersi una bellissima festa di Halloween e invitare amici e conoscenti per un pomeriggio all’insegna del divertimento”.

Durante la festa di Halloween viale Italia sarà chiuso a blocchi nel momento del passaggio della sfilata mentre, piazza Marescotti, sarà pedonale (chiusa al traffico) dalle ore 14:00 alle ore 21:00 di giovedì 31 ottobre.