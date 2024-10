Interventi endoterapici per i pini di Ladispoli   • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che si stanno concludendo i trattamenti fitoterapici per preservare i pini di Ladispoli e salvaguardare, quindi, questo importante patrimonio naturalistico.

La procedura di endoterapia è effettuata da una ditta specializzata che sta iniettando una soluzione insetticida, nociva solo per i parassiti dei pini ma non per l’uomo o per la natura circostante. La soluzione, iniettata direttamente all’interno del circolo linfatico dei pini, distrugge il parassita che si nutre della linfa senza creare danno all’ambiente.

Il trattamento endoterapico sta interessando tutti i pini che insistono sul territorio comunale pubblico. Si invitano i proprietari di terreni su cui sono presenti i pini ad effettuare un analogo trattamento al fine di contrastare la diffusione dei parassiti.