Ladispoli mette la segreteria in comune con Vejano • Terzo Binario News

Ed improvvisamente scoppiò una corrispondenza di amorosi sensi fra Ladispoli ed il Comune di Vejano nella profonda Tuscia.

Battute a parte, si è formato un asse che va dal Tirreno e arriva nel profondo della Tuscia viterbese e riguarda i due comuni.

Accade così che non solo ci sarà solo una condivisione della segreteria ma il Comune di Vejano assorbirà uno degli idonei dalla lista del concorso per funzionari di Ladispoli che oggi è in lista di attesa.

In questo modo magari chi sperava di lavorare per il Comune di Ladispoli avrà almeno l’illusione di aver colto nel segno lavorando per la stessa segreteria.

Lo annuncia palazzo Falcone sull’albo pretorio.