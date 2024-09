Via alla mensa a Cerveteri senza plastica • Terzo Binario News

Dal centro cottura fino alla tavola. Lungo tutta la filiera di produzione dei pasti per le mense scolastiche nel Comune di Cerveteri la Vivenda Spa, l’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa responsabile del servizio, ha adottato politiche di piena sostenibilità ambientale, economica e sociale. Non solo quindi l’eliminazione della plastica dai refettori, ma anche l’incremento di risorse energetiche sostenibili grazie all’acquisto di pannelli fotovoltaici, la sostituzione delle vecchie attrezzature con nuove a basso impatto energetico, l’utilizzo di furgoni elettrici per il trasporto dei pasti.

Sono queste alcune delle tante migliorie previste nel progetto di gara per diminuire l’impatto ambientale del servizio che la Vivenda Spa ha realizzato grazie al lavoro del direttore della filiale Lazio, Massimo Montagna, e che oggi il sindaco Elena Gubetti, insieme al vicesindaco Federica Battafarano, hanno presentato alla vicepreside dell’istituto Cerenova Loredana Cairone e a tutti i bimbi e maestre della scuola di Cerveteri.

In ottica green, dunque, da quest’anno nelle scuole del Comune le stoviglie saranno in materiale riutilizzabile: piatti e bicchieri in melamina, posate in acciaio. Nei plessi scolastici sono stati inoltre installati erogatori d’acqua microfiltrata: poco prima dell’inizio della refezione scolastica, il personale addetto alla somministrazione dei pasti provvederà a riempire le brocche d’acqua e a posizionarle sui tavoli dei refettori. Inoltre, con l’introduzione del plastic free nelle mense comunali, sono state installate attrezzature specifiche per il lavaggio di posate e stoviglie riutilizzabili.

Anche per il menù, i prodotti utilizzati da Vivenda Spa sono fedeli all’impostazione “ambientale” voluta dall’Amministrazione con prodotti selezionati bio, a filiera corta e a Km 0 con grandissimi benefici per l’ambiente.

Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto un importante traguardo previsto nel nuovo bando per il servizio di mensa scolastica, riducendo in modo significativo la produzione di rifiuti e promuovendo un modello di servizio sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il nostro sistema di refezione scolastica rappresenta oggi una delle soluzioni più all’avanguardia a livello regionale, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale verso una gestione ecosostenibile e innovativa delle risorse.”

Federica Battafarano, ViceSindaco di Cerveteri: “Oggi si chiude un percorso iniziato con l’ambizioso obiettivo di eliminare completamente i rifiuti in plastica dalle nostre mense scolastiche. Siamo riusciti a concretizzare il progetto che avevamo in mente, introducendo materiali riutilizzabili grazie alle nuove lavapiatti. Questo rappresenta un passo significativo verso una gestione sostenibile delle risorse, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e promuovendo una cultura ecologica nelle nostre scuole. Il nostro operato si fonda su politiche orientate alla sostenibilità e al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.”

Massimo Montagna, direttore della filiale Lazio per la Vivenda Spa: “Oggi è una giornata molto importante per il servizio di ristorazione scolastica a Cerveteri e per le migliaia di bambini che si affidano a noi ogni giorno: con l’inaugurazione dei nuovi refettori e dell’ammodernamento del centro cottura si apre una nuova fase, ancora più virtuosa e attenta all’ambiente. Questo a testimonianza dell’impegno della Vivenda Spa nel rispettare quanto promesso in sede di gara e della sua grande sensibilità verso temi cruciali come l’ambiente, la sostenibilità e il welfare. Siamo felici di continuare il nostro cammino al fianco dell’Amministrazione comunale, che ringrazio per la fiducia e la stima verso il nostro lavoro, con l’obiettivo di alzare ancora di più l’asticella in un servizio che punta sempre a essere un’eccellenza”.