Ladispoli è la sesta città più ricercata sul blog, non la più votata - Terzo Binario News

Il consigliere Fioravanti ha citato casa.it ma si tratta di una scansione di offerte di vendita, non di un sondaggio

Basta andare su https://blog.casa.it/2022/03/02/le-dieci-localita-turistiche-di-mare-dove-si-sono-cercate-piu-case-nel-2021/ per verificare come il consigliere Fioravanti abbia voluto cavalcare un’onda che non c’è.

Infatti ieri nella nota stampa che ha inviato, parla di ” lista delle città più votate al turismo in Italia. Ebbene, la nostra Ladispoli è sesta in questa speciale classifica.”

Che Ladispoli sia sesta non c’è dubbio, nemmeno che per ammissione dello stesso blog abbia scalato ben dodici posizioni. Solo che è completamente diverso lo scenario che è stato dipinto. Poi sono le ricerche relative alle case in vendita.

Intanto si tratta di un solo portale immobiliare ed è facile comprendere come una rondine non faccia primavera. Bisognerebbe effettuare la stessa ricerca su altri siti per avere una contezza maggiore del fenomeno.

Vero pure che il dato va contestualizzato: il 2021 è stato il primo anno dopo la pandemia del 2020 dove molte famiglie hanno pensato di spostarsi dalla metropoli per abbattere i costi.

Insomma la posizione è lusinghiera ma non c’è stato alcun voto né sondaggio. Una semplice ricerca dove Ladispoli è stata presa in considerazione.