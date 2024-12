L’acqua di Campo di Mare torna potabile: il Sindaco Gubetti revoca l’ordinanza • Terzo Binario News

“L’acqua nella frazione di Campo di Mare è nuovamente potabile e dunque utilizzabile”.

A renderlo noto è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che proprio in questi minuti sta firmando la revoca dell’ordinanza di divieto emanata nei giorni scorsi.

“A causa di valori fuori dalla norma riscontrati nei giorni scorsi a seguito delle analisi della ASL Roma 4 da una fontanella sita in Piazza Prima Rosa, siamo stati costretti a vietarne l’uso – ha aggiunto il Sindaco – prontamente proprio come prevede la norma ci siamo attivati, avviando tutte quelle azioni necessarie per il rientro nella norma dei parametri. Oggi, a seguito delle nuove analisi, possiamo finalmente revocare l’ordinanza. I cittadini dunque, potranno ricominciare ad utilizzare l’acqua in tutte le sue finalità, compreso dunque berla, cucinare, lavarsi i denti e tutte le consuete attività quotidiane vietate in questi giorni”.