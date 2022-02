La Volpi su parco Baden Powell: "Degrado nello spazio verde di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Credo di poter scrivere a nome di tutti gli abitanti del quartiere Boccelle perché ci ritroviamo nuovamente a chiedere aiuto per le condizioni del parco Baden Powell.

È vero, alcune cose richieste da noi qualche tempo fa sono state messe in opera, come l’installazione dei cestini mancanti da anni, la sistemazione del muro caduto, sono state verniciate le panchine, ma, a cosa serve sistemare delle cose se poi il parco continua ad essere abbandonato a se stesso?

Il parco la sera non viene più chiuso e gli adolescenti sono liberi di entrare e fare ciò che più gli piace senza alcun controllo, l’erba invade il parco, ci sono panchine abbandonate, murales in ogni dove, i cestini straboccano perché nessuno li svuota con la conseguenza di abbandono dei rifiuti dove capita, i proprietari dei cani che non raccolgono i bisogni dei loro cani, tra parentesi mancano all’interno del parco dei cestini appositi, carrelli del supermercato abbandonati, insomma potrei continuare ad in oltranza, la domanda è sempre la stessa, perché fare i parchi se poi vengono abbandonati a se stessi? Perché dare fumo negli occhi senza risolvere il problema reale? Ovvero la gestione del parco”.

Monica Volpi