La Sagra del Carciofo lascia presenze... e immondizia a Ladispoli • Terzo Binario News

Cibo abbandonato, plastiche a terra, cestini divelti e un’aiuola riempita di foglie e gambi della pianta

La Sagra del Carciofo a Ladispoli è stata un successo per le presenze ma ha lasciato tanta, troppa immondizia per le strade e nelle aree verdi della città.

In particolare in via Ancona, da dove arrivano diverse segnalazioni. i citadini hanno trovato cibo abbandonato sui tavoli, plastiche e bottigliette a terra, cestini divelti e un’aiuola riempita di foglie e gambi della pianta.

Quest’ultimo è l’emblema del brutto che la sagra si lascia dietro: uno spazio dove un albero è stato rimosso ma è diventato un contenitore di rifiuti, per quanto vegetali,

Tant’è vero che un cittadino si chiede: “Credo che un parco giochi per bambini meriti più attenzione dai cittadini e dal Comune. A quando la pulizia?”

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it