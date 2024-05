Teschio di delfino rinvenuto a Riva di Traiano • Terzo Binario News

Circa una settimana fa una carcassa di cetaceo galleggiava nello specchio di mare del Pirgo

Una testa di un delfino in evidente stato avanzato di decomposizione è stata ritrovata nei pressi del Porto Turistico Riva di Traiano a pochi metri dalla Statale Aurelia. Lo fa sapere la Bioma.

Dalle informazioni ricevute i poveri resti del cetaceo sono nella piccola spiaggia da molti mesi.

Dalle foto si riconoscono il cranio e alcuni denti.

Il ritrovamento si aggiunge ad una serie di segnalazioni di delfini morti nel nostro litorale. Una delle quali, finita anche su Welcome to Favelas, mostra la carcassa che galleggia nei pressi degli scogli del Pirgo.

Per via dell’odore si sollecita la rimozione il prima possibile da parte degli enti competenti e un’indagine per capire le cause della morte.