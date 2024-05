Crisi a Cerveteri, la preoccupazione di Scuolambiente e CdZ Valcanneto • Terzo Binario News

“Le scriventi associazioni di promozione culturale e sociale di Cerveteri esprimono profonda preoccupazione per la crisi politica in corso, con possibile forte ricaduta nei confronti della nostra comunità.

Come cittadine e cittadini impegnati sul territorio, riteniamo che le scelte politiche debbano essere sempre motivate da un reale interesse per il bene comune e non frutto di giochi di potere che danneggiano l’integrità del nostro splendido territorio e minano il benessere della nostra comunità.

In particolare, con l’approssimarsi della stagione estiva, che rappresenta per molti cittadini una importante risorsa economica, una crisi amministrativa metterebbe a rischio le molte iniziative che negli ultimi anni sono state volano di turismo e di promozione culturale del nostro territorio.

I firmatari, indipendenti e apolitici, chiedono trasparenza, coerenza e rispetto per i cittadini.

Ci rivolgiamo quindi al Sindaco, ai consiglieri di maggioranza ed anche a quelli dell’opposizione per chiedere loro di lavorare sempre per privilegiare il bene della nostra città e delle nostre Frazioni.

La cultura deve essere un pilastro della nostra comunità, non un ostaggio di crisi politiche”.

Il Presidente del CdZ Valcanneto Il Presidente di Scuolambiente