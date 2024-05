Il Civitavecchia Express diventa treno regionale, i pendolari sperano • Terzo Binario News

Dal 9 giugno il costo sarà lo stesso di un convoglio ordinario ma senza effettuare fermate intermedie dalla città portuale a Roma San Pietro

Il Civitavecchia Express diventa treno regionale, perdendo l’impronta di convoglio dedicato ai croceristi.

La decisione è di Trenitalia che dal primo giugno utilizzerà il collegamento come un qualsiasi regionale visto che il costo del biglietto sarà lo stesso e e si potrà salire con un abbonamento valido .

Con il vantaggio però della mancata effettuazione delle fermate intermedie dalla città portuale a Roma San Pietro.

Qui la nota di Trenitalia: “Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo.

La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila) Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – prende il via il 9 giugno e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi PNRR direttamente assegnati a Trenitalia.

Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Sono tante le novità del Regionale di Trenitalia previste con l’ingresso del nuovo orario attivo dal 9 giugno: Il Civitavecchia Express diventerà un treno ordinario veloce che effettuerà solo le fermate di Roma S. Pietro, Roma Trastevere, Roma Ostiense e Civitavecchia. Non avrà più la tariffa speciale e sarà accessibile a tutti pagando un biglietto ordinario o abbonamento.

Tornano i treni del mare per raggiungere da Roma il litorale laziale nei fine settimana e festivi con un nuovo treno il sabato e 6 nuovi treni nei festivi sulla FL5 Roma Termini – Civitavecchia.

Inoltre una coppia di Roma-Civitavecchia continuerà la sua corsa fino a Grosseto e alcuni treni della FL5 Roma – Civitavecchia avranno più posti a sedere.

“