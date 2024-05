Trasversale, sì al tracciato Magenta per completare la Civitavecchia-Orte • Terzo Binario News

Allaccio sulla A12 e svincoli a Monterozzi e Tarquinia con costo totale di 619 milioni per gli ultimi 11,7 km di percorso

Sì al tracciato magenta. Si compie dunque un altro passo verso il completamento della Trasversale, l’eterna incompiuta del Centro Itala, che dovrebbe collegare la città portuale con lo snodo viterbese.

Il dibattito pubblico ha portato alla decisione – comunicata alla prefettura viterbese – che nel prossimo futuro porterà alla valutazione di alcune proposte d’integrazione quando si entrerà nella progettazione dell’opera.

Ha detto l’architetto Francesca Romana Ietto, responsabile Anas per il dibattito: «È emersa una netta contrarietà verso l’alternativa verde, un interesse solo parziale verso la fattibilità delle alternative viola e blu, e la preferenza per l’alternativa magenta, con una proposta di integrazione».

Intanto sono in corso i primi carotaggi e opere di preparazione per il cantiere che sta aprendo a Monte Romano, dove verranno realizzati i 5 km già progettati e appaltati.

Il percorso

L’alternativa Magenta ha un costo preventivato di 433 milioni di euro in lavori, con un investimento totale di 619 milioni.

Si collega al primo stralcio dell’opera, dopo 500 metri e al km 1 è presente lo svincolo di Tarquinia, in prossimità di Monte Romano, con un tratto in galleria artificiale di circa 300 metri.

Il nuovo tratto stradale corre parallelo all’Aurelia Bis, con un piccolo viadotto al chilometro 2+500, come spiegano da Anas, per poi entrare in una galleria artificiale al km 3+900 all’altezza del Bosco della Turchina, passando direttamente in una galleria naturale al km 4+100 per circa 1350 metri.

Al km 5+450 si passa da una galleria naturale a una galleria artificiale di circa 1050 metri per uscire oltre la zona degli acquedotti settecenteschi, direttamente in un viadotto che inizia al km 6+500 per circa 140 metri.

Si prosegue costeggiando il fosso del Cavone per ritornare in un viadotto dal km 7+100 per circa 700 metri. Si entra di nuovo in una galleria artificiale al km 7+800 per circa 500 metri, passando in un viadotto (60 metri) all’altezza della cava al km 8+300 e successivamente al km 8+500 con altri 520 metri di viadotto, arrivando all’altezza dello svincolo di Monterozzi al km 9.

Al km 9+550 si rientra in una galleria artificiale per altri 660 metri, infine si risale, per arrivare al viadotto finale al km 11+200 di 520 metri per connettersi all’A12. La lunghezza del nuovo tratto stradale è di circa 11,7 km.