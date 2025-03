La Quercia d'Oro a Gabriella Sarracco fra gli applausi dell'aula consiliare di Civitavecchia • Terzo Binario News

Istituzioni, società civile, civitavecchiesi: tutti ad omaggiare la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco a cui il consiglio comunale ha consegnato al Quercia d’Oro destinata ai cittadini di Civitavecchia che si sono distinti per le loro attività.

In un’aula Pucci gremita il voto – ovviamente unanime – del consiglio comunale e gli interventi a sottolinenare lo spessore della figura della Sarracco, che prima del lavoro delicatissimo in Fondazione si è occupata di scuola e istruzione sia in aula che al Pincio.

“Non nascondo che ho dovuto studiare quando mi è stato affidato l’incarico per via Risorgimento – confessa Gabriella Sarracco – ma ho avuto la fortuna di avere vicino chi mi ha aiutato, in ufficio e in famiglia. Non si può rimanere fermi, il mondo evolve in fretta e bisogna stare al passo ma sempre con la stella polare delle necessità dei civitavecchiesi a guidare l’azione”.

Il sindaco Marco Piendibene: “Oggi la nostra Città ha consegnato la Quercia d’Oro alla Prof.ssa Gabriella Sarracco, riconoscendone il lunghissimo impegno a sostegno dei più fragili, il costante incoraggiamento alle nuove generazioni e il prezioso contributo alla crescita e alla diffusione della cultura. Nel corso della sua carriera ha guidato il Secondo Circolo di Civitavecchia e formato numerose insegnanti, è stata Presidente della Fidapa, nonché Vicepresidente e poi Presidente della Fondazione CaRiCiv, promuovendo con passione progetti di solidarietà e iniziative culturali che hanno reso la nostra comunità più unita e consapevole. Un esempio di dedizione che oggi celebriamo con gratitudine, certi che la sua opera continuerà a ispirarci tutti”.

Tanti anche gli interventi dei consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione.