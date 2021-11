La Prefettura: "Urgono lavori per la Braccianese Bis" - Terzo Binario News

Esulta il sindaco Pasquini: “Ora Città Metro intervenga”

La Prefettura di Roma dice sì all’intervento in somma urgenza per il ripristino del manto stradale della Braccianese Bis, ovvero il tratto della Provinciale compreso fra il bivio di Tramontana e le Terme di Traiano. Dire sì non significa però che da domani i lavori inizieranno.

A darne il via del sempre essere Città Metropolitana che ne ha assunto la competenza dall’ex Provincia ma Palazzo Valentini ha riconosciuto la pericolosità dell’arteria tanto da intervenire per un sollecito.

«Questo ufficio ha provveduto ad interessare il Dipartimento Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale rappresentando l’urgenza della messa in sicurezza della strada provinciale e la pericolosità della stessa a causa delle gravi condizioni di usura del manto stradale».

Il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini ha così aumentato il suo potere contrattuale nei confronti di Città Metro, il che significa sperare in un intervento rapido: «Dopo le varie lettere, anche la Prefettura scende in campo al nostro fianco dice Pasquini – con il vice Prefetto che ci ha comunicato di aver interessato il Dipartimento Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale rappresentando l’urgenza della messa in sicurezza della strada.

Una prima risposta positiva che conferma il percorso esatto intrapreso e ci stimola a continuare il “pressing” fino a quando non vedremo iniziare i lavori. E non si mollerà fintanto che non si vedranno i cantieri aperti. Fra qualche giorno chiederò un incontro, forte dell’intervento della Prefettura, direttamente al dirigente e a Gualtieri come presidente visto che ancora non è stato nominato l’assessore. Non vorrei – insinua il primo cittadino allumierasco – che ci facciano scontare il no alla discarica. Inoltre dispiace che Città Metro non si sia mai degnata neanche di rispondere su questa questione. Comunque la richiesta di intervento per la Braccianese Bis arriva anche dal comune di Tolfa, avendo concordato la richiesta con la sindaca Stefania Bentivoglio» conclude Pasquini.