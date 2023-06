La Panzini e Fierli: «Il palaSorbo di Ladispoli in condizioni adeguate di igiene e pulizia» • Terzo Binario News

«Il palazzo dello sport comunale intitolato al compianto professor Sorbo, e per questo da tutti ormai confidenzialmente chiamato “PalaSorbo”, é il fiore all’occhiello di Ladispoli. Una struttura agognata e aspettata da decenni da tutte le realtà sportive, ma anche culturali e sociali, del comprensorio, e da tutti i cittadini e ospiti, che a circa un anno dall’inaugurazione dell’impianto hanno potuto, rispettivamente, mettere in campo tantissime manifestazioni e godere dagli spalti dello spettacolo come spettatori.

Il gradimento per la splendida struttura, checché se ne dica, é ampiamente dimostrato dall’entusiasmo con il quale le associazioni, gli enti e le federazioni sportive rivolgono costantemente il loro attestato di stima all’amministrazione e ai suoi delegati dopo aver svolto le loro kermesse nello splendido impianto comunale, e dalle continue richieste che pervengono all’Ufficio Sport di Piazza Falcone di utilizzo del PalaSorbo per altri eventi e manifestazioni.

Un impianto sportivo, questo, che in soli pochi mesi ha ospitato tantissimi eventi sportivi di caratura Regionale e Nazionale ospitando innumerevoli discipline come il basket, la pallavolo, la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, le arti marziali, la scherma, il pugilato, il calcio a 5 e molte altre ed ha altresì ospitato progetti di sport inclusivo ed eventi culturali a beneficio delle scuole del territorio.

Ebbene, mai nessuna società, associazione o ente, che abbia avuto l’occasione di utilizzare il palazzetto dello sport, ha lamentato la presenza di “sporcizia scarafaggi o acqua” nell’impianto.

Il PalaSorbo, come qualunque altro impianto che é in grado di ospitare grandi eventi con grande afflusso di pubblico, ha naturalmente bisogno di essere rassettato e pulito, e ciò é stato finora regolarmente fatto con personale adeguato al termine di ogni utilizzo.

Non esiste, dunque, nella realtà che un evento sia svolto all’interno del PalaSorbo senza che prima si sia provveduto a mettere l’impianto in condizioni adeguate di igiene e pulizia.

Riteniamo però, da amministratori responsabili, che tutto sia migliorabile ed efficientabile al massimo, ed é per questo che l’amministrazione comunale, dopo il comprensibile periodo iniziale di rodaggio dell’uso dell’impianto, intende portare all’approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento che disciplinerà in modo puntuale e definitivo il funzionamento e l’utilizzo del PalaSorbo, provvedendo a correggere anche eventuali criticità che fossero – realmente – riscontrate».

Lorena Panzini – consigliere delegato alle Attività e funzionamento del Palazzetto dello Sport

Stefano Fierli – consigliere delegato ai rapporti con Enti e Federazioni Sportive