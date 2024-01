La Mistercucina Dinamo Ladispoli espugna Sermoneta per 93-98 • Terzo Binario News

La Mistercucina Dinamo Ladispoli ha battuto in trasferta il Basket Bee Sermoneta per 93-98.

Per la Dinamo quella di sabato sera a Sermoneta (Latina) e’ stata l’ultima partita del girone di andata della serie D laziale prima del turno di riposo di domenica prossima.

Era una gara importante, e i ragazzi ladispolani hanno dimostrato di volerla vincere a tutti i costi per rimanere in testa al girone, almeno un’altra settimana, e potersi poi cosi accomodare domenica prossima in tutta tranquillita’ davanti a qualche schermo a vedere cosa faranno le altre contendenti.

Per Sermoneta d’altro canto vincere la partita significava rimanere agganciata al treno delle squadre che lottano per un piazzamento playoff.

Con un approccio da squadra ormai consapevole delle sue qualita’, la Dinamo pero’ sin da subito, soprattutto con un Daniele Profumo in grande evidenza e il solito Gabriele Mangiola, fa vedere di essere in serata di grazia in attacco; la difesa poi e’ arcigna e grintosa, con i ragazzi di coach Crocicchia che ormai non si fanno piu’ intimorire da nessuno e in nessun contesto, e finche riescono a mantenere la concentrazione e la determinazione rendono difficilissima la via a chiunque per arrivare al ferro. Le ripartenze poi sono sempre molto veloci e quando ci sono anche buone percentuali al tiro dalla lunga distanza diventa tutto molto bello da vedere, soprattutto per chi tifa Dinamo.

Il primo quarto si chiude sul 12-25, con i locali che sembrano un po’ frastornati; la seconda frazione di gioco procede sulla stessa falsariga, con la Dinamo che con 7 punti consecutivi di Fois arriva a toccare il massimo vantaggio della gara, 20 punti di scarto, a meta’ del quarto.

Gara che sembra in totale controllo, ma qualcosa si inceppa; forse solo un calo di tensione, che pero’ a certi livelli si paga caro, fatto sta che i sermonetani trovano la forza di reagire e soprattutto trovano penetrazioni a canestro e tiri aperti per aumentare la precisione dalla lunga distanza, iniziando cosi una piccola rimonta che li porta fino al -7 di fine primo tempo, quando la sirena fischia sul 39-46 per gli ospiti tirrenici.

Terzo quarto che ricorda uno dei film di Rocky, fate voi quale, con i 2 pugili a centro ring che si danno colpi terribile, uno alla volta, ma con nessuno dei due che cade a terra;le squadre rispondono canestro su canestro l’una all’altra, la partita si incattivisce anche, e ne fa le spese Capitan Fois che si becca una bruttissima gomitata in piena faccia, che lo costringe ad uscire per qualche minuto, ma forse e’ proprio qui che la vince la Dinamo: anziche’ lasciarsi andare a proteste fuori dalle righe o, peggio, farsi trascinare nella possibile bagarre, gli orange/blu continuano a giocare con la calma dei forti, con Mangiola e Daniele Profumo che continuano imperterriti a bombardare dalla media e dalla lunga distanza, ben assistiti da Bernini, De Martino e Acconciamessa, con Di Francesco (perfetto esempio di 5 moderno il suo) e Nicola Profumo (sempre solido come una roccia) a fare il lavoro duro nell’area dei 3 secondi e sotto le plance, e con un Riccardo Fois tornato in campo a fare il solito importante elemento stabilizzatore dell’ intera squadra in entrambi le meta’ campo.

La terza frazione si chiude con il divario praticamente invariato, 61-69.

L’ultimo quarto e’ per cuori forti: il Basket Bee ricomincia con il coltello tra i denti e, complici 3 palle perse consecutive dei ladispolani, in un amen si porta a -1, sul 68-69. Time out obbligato di Coach Crocicchia, che riporta ordine e lucidita’: 0-11 il parziale della Dinamo alla ripresa del gioco, che a meno di 5 minuti della fine si porta 68-80.

Questa volta e’ Sermoneta a chiamare il time-out e tornati in campo i giallo blu con grande merito riescono a rimanere in partita segnando qualche canestro importante; si arriva negli ultimi 90 secondi con la Dinamo che accusa un po’ di stanchezza, e con Sermoneta che prova un ultimo disperato tentativo di aggancio portandosi fino a un possesso di distanza, ma la fredda determinatezza di un super Mangiola, top scorer di giornata, e di Fois, De Martino e Profumo ai tiri liberi, rendono il giusto merito agli ospiti.

Partita ad altissimo punteggio e spettacolare, veloce, bella; la Dinamo si dimostra ancora una volta squadra compatta e con le idee chiare, tonica, in forma, e quando poi trova un Mangiola e un Daniele Profumo con percentuali cosi alte puo’ anche permettersi il lusso di prendersi qualche minuto di “pausa caffe” in difesa…

20 punti in classifica, al termine del girone di andata, 10 partite vinte e 2 sole sconfitte, significa che ora si puo’ seriamente cominciare a pensare ai playoff di aprile, e anche se la dirigenza Dinamo non ne vuol sentire parlare fino a Pasqua e’ indubbio che la Dinamo e’ la vera bella sorpresa di questo campionato.

In bocca al lupo ai Dinamos !

Parziali e tabellini

Basket Bee Sermoneta vs Mistercucina Pallacanestro Dinamo Ladispoli 93-98

Parziali : 12-25 27-21 22-23 32-29

Tabellini : Acconciamessa, Bernini 7, De Martino 5, Profumo N, Profumo D 22, Mangiola 34, Fois (cap) 13, Di Francesco 17.