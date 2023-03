La Maury’s Volley Ladispoli supera il Victoria Volley (0-3) a Frosinone ed è in corsa per il titolo under 19 del Lazio • Terzo Binario News

Il successo consente l’accesso al Regionale di Eccellenza della prossima stagione

La Maury’s Volley Ladispoli con la vittoria in trasferta a Frosinone, raggiunge quello che ad inizio stagione avevamo definito l’obiettivo stagionale.

I ragazzi di Ladispoli, hanno infatti conseguito non solo il loro ennesimo successo, ma oltre ad entrare con la propria squadra nel tabellone delle migliori 8 formazioni laziali e poter quindi gareggiare ancora per la conquista del titolo di Campione Regionale, con questa vittoria si sono già assicurati per la prossima stagione agonistica il diritto di partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza.

A breve prenderà il via l’ultima fase del Campionato, sicuramente la più incandescente; in campo scenderanno le seguenti rappresentative : Pallavolo Marino, Fenice, Virtus Roma, Etruria Volley, S.Paolo Ostiense, Santa Monica, Volley Ladispoli e la vincente del confronto odierno tra Roma 7 e Volley Life VT.

La gara del Ladispoli, sin dalle prime battute di gioco, è stata ben controllata dai ragazzi di Fabio D’Arienzo.

Gli avversari, privi anche del loro palleggiatore titolare non hanno opposto grande resistenza, nonostante tra le loro fila fossero presenti delle individualità di spicco. Comunque la squadra tirrenica voleva assolutamente cogliere questa opportunità e così è stato; è scesa in campo concentrata, determinata, risolutiva ed il risultato è arrivato senza troppi affanni.

Soddisfatto il presidente Scimia ”Questa vittoria premia oggi il grande lavoro di tutto lo staff tecnico, l’impegno continuo di tutti i ragazzi e dimostra che l’obiettivo di inizio stagione era reale e perseguibile; ci rende orgogliosi ed ancor più felici perché indica anche qualcosa di importante per l’immediato futuro. Concludo con il ripetere la solita tiritera : il bello deve ancora venire”.

Questi i ragazzi di Ladispoli scesi in campo : Daniele Notarangelo, Daniele Bosco, Alessandro Paris, Emanuele Gallucci, Simone Agostini, Marco Chiola, Alessandro Anselmucci, Andrea Bocchini, Lorenzo Tesini, Gianluca Caputi, Filippo Avantagiato e Marco Giovannini. 1° All. Fabio D’Arienzo, 2° All. Fabio Pregnolato.