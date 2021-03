La Lega non nega nomine a nessuno: Morelli responsabile tutela animali del Carroccio Lazio Nord - Terzo Binario News

La Lega continua a sfornare nomine di ogni tipo, l’ultima delle quali riguarda Miska Morelli, che annuncia il suo nuovo incarico in seno al Carroccio.

“E’ con estremo piacere che vi comunico la mia nomina a Responsabile del dipartimento per la Tutela degli Animali “Lega per Salvini Premier-Lazio” per la Provincia Roma-Zona Nord.

Ringrazio il Sindaco Alessandro Grando, il Resposanbile della Segreteria Politica Luca Quintavalle, la responsabile Regionale Rosaria Izzo e l’On. Claudio Durigon per questa importante nomina.

Continuerò a lavorare con forza ed impegno per i progetti destinati al benessere e alla tutela dei nostri amici animali” il post di Miska Morelli.