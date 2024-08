La Gubetti: "Multiservizi Caerite società forte e in salute, nuovo utile di bilancio" • Terzo Binario News

“La Multiservizi Caerite è una società forte, in salute e con un bilancio che chiude nuovamente in utile. All’Amministratore unico, il Dottor Remo Tagliacozzo, e a tutto il personale della nostra municipalizzata, rivolgo i miei più sentiti complimenti per il lavoro che quotidianamente svolgono e grazie al quale è stato possibile, nonostante le numerose criticità affrontate, chiudere il bilancio con un risultato positivo”.

A dichiararlo, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“La nostra è una Municipalizzata profondamente rinnovata e impegnata nel garantire servizi sempre più di qualità alla cittadinanza, con una particolare attenzione alle persone più fragili e con bisogni particolari. Stiamo lavorando per integrare la responsabilità sociale nella missione della nostra Società Partecipata garantendo pratiche sostenibili inclusive e trasparenti – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in questi ultimi dodici mesi, l’investimento più importante è stato quello per la creazione della sesta farmacia comunale. La nuova Farmacia, ha una concezione del tutto nuova, rispetto alle nostre farmacie, è un luogo che oltre alla vendita di farmaci offre veri e propri servizi a tutti i cittadini. In questo primo mese di attività ha fatto registrare utili estremamente incoraggianti e i primi dati registrati ci danno conferma della bontà della scelta fatta. Oltre alle farmacie sono tanti gli ambiti di intervento della Multiservizi: dal verde pubblico alla pulizia delle spiagge, passando per la gestione dei cimiteri comunali e l’illuminazione pubblica, servizi a disposizione della collettività che sempre cerchiamo di rendere più efficienti e puntuali e sui quali abbiamo la precisa volontà di migliorare. Ci tengo a ringraziare oltre ovviamente l’Amministratore Unico il Dott. Remo Tagliacozzo, il Revisore il Dottor Andrea Di Veroli e con lui l’intero collegio sindacale, per il prezioso e certosino lavoro che sempre svolgono per garantire trasparenza ed efficacia in tutte le operazioni svolte dalla Multiservizi”