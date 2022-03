La Futsal Civitavecchia pareggia ma ritorna seconda - Terzo Binario News

Mezzo passo falso della Futsal Civitavecchia che però può giovarsi dei risultati delle altre.

Nell’ottava giornata di ritorno i nerazzurri hanno pareggiato 2-2 a Monteverde sul sintetico della Cccp 1987 e nonostante il pari si ritrovano secondi in classifica in solitaria. Infatti la capolista Laurentino ha battuto l’Atletico Grande Impero 4-3 (con quest’ultimo che era appaiato in classifica ai civitavecchiesi) ma soprattutto la Spes Poggio Fidoni – prima compagine fuori dal play-out – ha ceduto di schianto a Fiumicino. Poco male se il Torrino ha vinto sul Parioli, accorciando di lunghezze sulla Futsal.

Dunque ora la situazione di classifica vede come sempre in testa il Laurentino con 56 punti, la formazione di Simone Tangini è seconda a quota 44 punti, il Grande Impero è rimasto a 43 e il Torrino è una lunghezza sotto, ultima compagine che attualmente sarebbe ammessa agli spareggi per la promozione. Insomma, se il pareggio fa storcere il naso la giornata in sé rimane positiva.

Contro la Cccp 1987 hanno segnato Tiziano Moretti e Matteo Tiberi e lì per lì i motivi di rammarico c’erano. Infatti, nonostante le assenze, la partita è stata raddrizzata a pochi secondi dalla fine. L’allenatore ha rischiato, mantenendo il portiere di movimento anche dopo aver raggiunto il pari. E in quella fase sono arrivate altre due occasione per vincere. «Appena terminata la gara non è che fossi entusiasta – commenta Simone Tangini – ma il risultato è giusto e alla fine neanche troppo penalizzante. Bisogna sempre ricordarsi dei momenti in cui si affrontano le partite e questo non ci vedeva in forma». Impossibile non guardare in prospettiva e in questo senso il futuro è adesso: «Credo che la nona giornata di ritorno sarà la giornata-spartiacque della stagione. Probabilmente si decideranno i destini di molte squadre in base ai risultati finali. Sono previsti molti scontri diretti mentre noi ospitiamo l’Aranova. È un sabato da sfruttare». Il calendario prevede Grande Impero-Torrino e «Il Poggio Fidoni ospita il Valcanneto, che non credo concederà punti facilmente. Ecco perché noi siamo obbligati al bottino pieno contro l’Aranova all’Ivan Lottatori» conclude Tangini. Finale sui giocatori che dovrebbero tornare a disposizione: sicuri ci saranno capitan Damiano Leone e Cristian Trappolini che hanno scontato la squalifica e molto probabilmente anche il portiere Danilo Boriello.