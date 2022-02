La Futsal Civitavecchia oggi torna in campo: è ospite della Levante - Terzo Binario News

Finalmente riparte anche la stagione del calcetto con la seconda di ritorno del girone B di C1. In campo la Futsal Civitavecchia che va a sfidare la Levante, all’andata battuta per 5-1 ma con grande sofferenza soprattutto nella prima frazione. Si gioca dalle 16.30 sul sintetico open del Supreme Sport Center al Collatino.

I romani sono il fanalino di coda del raggruppamento con 5 punti, a quattro lunghezze dal Tc Parioli penultimo. Dunque per loro si tratta di una partita da dentro o fuori perché se si allargasse ulteriormente il divario con la compagine che li precede, la retrocessione diretta in C2 diventerebbe sempre più probabile.

Questo però è un tema che non tocca i nerazzurri. Infatti sono ben altri i problemi a cui deve far fronte mister Simone Tangini.

L’interruzione era arrivata dopo il successo interno sul Tormarancia, che sembrava avesse rilanciato le ambizioni di play-off dei civitavecchiesi. Queste settimane poi doveva servire a rimettere in piedi gli infortunati e invece il mese trascorso si è rivelato un’ecatombe: non solo non sono rientrati i giocatori malmessi ma loro se ne aggiunti degli altri, al punto che oggi il tecnico sarà costretto a riempire di under la lista gara.

«Nei giorni appena successi allo stop non è andata così male – spiega Tangini – perché la presenza agli allenamenti era consistente. Poi sono arrivate positività e quarantene, ma peggio ancora altri infortuni a inizio settimana, che non hanno permesso di allenarci al meglio. Credo sia capitato lo stesso alle altre squadre ma guardando in casa mia, ora mi ritrovo a dover ricominciare il campionato con pochissimi titolari disponibili». La lista degli assenti è lunga come un elenco telefonico: Lipparelli è l’unico stoppato dal giudice sportivo poi ci sono i portieri Boriello e Simonante, capitan Fattori, Tiberi (che ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo ed è prossimo al rientro), Poggi, Ferraccioli e Moretti oltre a Trombetta. Curioso il caso di quest’ultimo: ripescato da Tangini dai tornei amatoriali proprio per rinforzare una rosa ridotta ai minimi termini, Mattia si è fatto male nella seduta di giovedì.

Alessio Vallerga